Новые требования о самозатухаюших сигаретах могут ввести в странах ЕАЭС

В пресс-службе МЧС России сообщили, что новые требования к сигаретам, согласно которым они должны быть самозатухающими, могут ввести на всем пространстве Евразийского экономического союза.

«Проект распоряжения коллегии Евразийской экономической комиссии, устанавливающий требования к потребительской упаковке и информации, наносимой на упаковку табачной продукции, а также требования к воспламеняющей способности сигарет, выпускаемых в обращение на рынке государств-членов союза, направлен Минздравом России на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы МЧС. Ранее эксперт табачной промышленности Вадим Желнин прокомментировал идею включить нагреваемый табак в отраслевой техрегламент ЕАЭС.