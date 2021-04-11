Новые требования о самозатухаюших сигаретах могут ввести в странах ЕАЭС

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В пресс-службе МЧС России сообщили, что новые требования к сигаретам, согласно которым они должны быть самозатухающими, могут ввести на всем пространстве Евразийского экономического союза.

«Проект распоряжения коллегии Евразийской экономической комиссии, устанавливающий требования к потребительской упаковке и информации, наносимой на упаковку табачной продукции, а также требования к воспламеняющей способности сигарет, выпускаемых в обращение на рынке государств-членов союза, направлен Минздравом России на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы МЧС.

Ранее эксперт табачной промышленности Вадим Желнин прокомментировал идею включить нагреваемый табак в отраслевой техрегламент ЕАЭС.

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