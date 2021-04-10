Эпидемиолог назвала сроки снижения заболеваемости COVID-19 в России

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Заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может снизиться к концу весны.

«Можно предполагать, что если темпы вакцинации будут только нарастать, а меры предосторожности будут по-прежнему соблюдаться, то заболеваемость будет сохраняться на нынешнем уровне или, возможно, более низком в середине или конце весны», — цитирует РИА Новости Пшеничную.

По её словам, колебания ежесуточного числа заболевших возможны в ту и другую сторону.

Пшеничная подчеркнула, что темпы заболеваемости коронавирусом снижаются благодаря широкомасштабной вакцинации и продолжению соблюдения рекомендованных мер профилактики.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что при соблюдении всех мер профилактики третьей волны в России не будет.

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