Русских отправил в отставку правительство Ульяновской области

Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских отправил в отставку правительство региона. Соответствующее распоряжение опубликовала пресс-служба областного кабмина.

«Объявить об отставке правительства Ульяновской области. Поручить правительству Ульяновской области исполнять свои полномочия до сформирования нового состава правительства Ульяновской области», — говорится в тексте документа.

При этом заместители губернатора Ульяновской области, назначенные на срок полномочий предыдущего главы региона, продолжат исполнять свои обязанности.

8 апреля стало известно об отставке главы Ульяновской области Сергея Морозова и о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Алексея Русских.