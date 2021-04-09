Русских отправил в отставку правительство Ульяновской области

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Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских отправил в отставку правительство региона. Соответствующее распоряжение опубликовала пресс-служба областного кабмина.
Русских отправил в отставку правительство Ульяновской области
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«Объявить об отставке правительства Ульяновской области. Поручить правительству Ульяновской области исполнять свои полномочия до сформирования нового состава правительства Ульяновской области», — говорится в тексте документа.

При этом заместители губернатора Ульяновской области, назначенные на срок полномочий предыдущего главы региона, продолжат исполнять свои обязанности.

8 апреля стало известно об отставке главы Ульяновской области Сергея Морозова и о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Алексея Русских.

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