Эксперт рассказала о полезных продуктах

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Главный врач сети частных медицинских клиник Алёна Глушакова рассказала о полезных продуктах.
Эксперт рассказала о полезных продуктах
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«Один и тот же продукт для кого-то может оказаться полезным, а для кого-то — вредным, провоцирующим ухудшение течения заболевания», — отметила она в беседе с ФАН.

По её мнению, овощи и фрукты нужно выбирать с наименьшим содержанием сахара и наибольшим неперевариваемым остатком.

«При этом стараемся минимизировать в питании продукты, содержащие муку мелкого помола и добавленный сахар», — советует эксперт.

По сочетанию аминокислот идеальным считается яйцо.

«Во-первых, в нём нет насыщенных жирных кислот. А во-вторых, холестерин нам тоже нужен для построения мембран, образования витамина D и других жизненно важных процессов. Главное, чтобы его потребление не превышало выведение», — уточнила Глушакова.

Кроме того, полезной названа рыба, прежде всего морская, а также морепродукты.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова в беседе с НСН дала рекомендации по выбору витаминов.

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