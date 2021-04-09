Эксперт дал советы по выбору квартиры с хорошей звукоизоляцией в новостройке

Эксперт по звукоизоляции и акустике помещений, кандидат технических наук Александр Боганик дал советы по выбору квартиры с хорошей звукоизоляцией в новостройке.

В беседе с ФАН он напомнил, что есть отдельный свод строительных норм и правил «Защита от шума».

«И, если речь идёт о новостройке, очень важно, насколько сам застройщик мотивирован соблюдать данный документ. В случае отсутствия фокуса на этом вопросе в ход идут самые дешёвые материалы для звукоизоляции полов и минимально возможно лёгкие и тонкие межквартирные перегородки, а контроль за соблюдением технологий звукоизоляции крайне слабый или вовсе отсутствует», — сказал Боганик.

По его словам, при выборе квартиры имеет значение её расположение на плане дома. Для более высокого акустического комфорта лучше, чтобы с соседними квартирами она граничила через коридоры, санузлы или по принципу «кухня к кухне».

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