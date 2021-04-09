В Роспотребнадзоре дали рекомендации по борьбе с сезонной аллергией

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по борьбе с сезонной аллергией.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на сайт ведомства.

«Обязательно обратитесь к врачу, если вы заподозрили аллергию на пыльцу растений. Врач аллерголог-иммунолог проведёт обследование, выявит аллергены, вызывающие реакцию, назначит лекарственные препараты и даст рекомендации по организации быта», — заявили в Роспотребнадзоре.

Также рекомендуется отслеживать концентрацию пыльцы в воздухе с помощью специальных мобильных приложений или в интернете.

Кроме того, эксперты советуют организовать свой быт и распорядок дня так, чтобы свести к минимуму возможность контакта с пыльцой.

Желательно меньше находиться на улице, закрывать окна в доме, ежедневно проводить влажную уборку. В период цветения рекомендуется есть меньше косточковых фруктов, орехов, зелени, мёда.

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