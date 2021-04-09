В Татарстане прокомментировали ситуацию с заболевшими коронавирусом

Замминистра здравоохранения Татарстана — начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков прокомментировал ситуацию с заболевшими коронавирусом.

По его словам, серьёзного роста доли тяжёлых пациентов в Татарстане не отмечают, пишет сайт «Реальное время».

«Мы не отмечаем какого-то серьёзного роста доли тяжёлых пациентов, что являлось бы сигналом для изменения нашей тактики по активизации амбулаторной сети. Такие колебания возможны, но это в пределах нормальной работы. Бывают периоды и когда доля пациентов с инфарктом миокарда увеличивается, и когда травматизм на дорогах повышается», — ответил Жаворонков.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.