В Крыму прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Крыму зафиксировали 89 случаев COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«Из общего количества заболевших 63 выявлены при обращении за медицинской помощью, 26 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Общее число заболевших составляет 38 398. Выздоровели 35 956 пациентов, в том числе 70 за последние 24 часа.

Также стало известно, что в Татарстане за сутки зарегистрировали 34 случая коронавируса, передаёт «Реальное время». Всего в республике заболели 19 732 человека.

Ранее ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор-вирусолог Александр Чепурнов дал прогноз по пандемии COVID-19.