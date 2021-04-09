Российские артисты проведут онлайн-экскурсии в рамках проекта Открой#Моспром

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Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что актрисы Мария Миронова и Светлана Пермякова, режиссёр Клим Шипенко и певица Ханна с 12 по 16 апреля проведут онлайн-экскурсии по предприятиям, выпускающим ракетные комплексы, лекарства и чипсы. Показы пройдут в прямом эфире в рамках проекта Открой#Моспром.
Российские артисты проведут онлайн-экскурсии в рамках проекта Открой#Моспром
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает НСН.

По словам Ефимова, в прошлом году проект заработал сразу в нескольких новых форматах, появились в том числе виртуальные экскурсии и мастер-классы, которые знакомили с работой столичной промышленности даже в условиях пандемии COVID-19. Онлайн-аудитория городского проекта превысила 5,4 млн человек. Также был запущен звёздный проект Открой#Моспром, где экскурсии проводят известные российские артисты.

«В этом году мы уже провели четыре таких эфира, которые посмотрели более 2,3 млн зрителей», — рассказал заместитель мэра.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области рассказали о работе по поддержке социальных предпринимателей.

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