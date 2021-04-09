Российские артисты проведут онлайн-экскурсии в рамках проекта Открой#Моспром
- © Официальный сайт Мэра Москвы
Об этом сообщает НСН.
По словам Ефимова, в прошлом году проект заработал сразу в нескольких новых форматах, появились в том числе виртуальные экскурсии и мастер-классы, которые знакомили с работой столичной промышленности даже в условиях пандемии COVID-19. Онлайн-аудитория городского проекта превысила 5,4 млн человек. Также был запущен звёздный проект Открой#Моспром, где экскурсии проводят известные российские артисты.
«В этом году мы уже провели четыре таких эфира, которые посмотрели более 2,3 млн зрителей», — рассказал заместитель мэра.
Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области рассказали о работе по поддержке социальных предпринимателей.