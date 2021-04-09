Исследование: объём продаж тестов на антитела к COVID-19 упал на 51% с начала года

Объём продаж тестов на антитела к COVID-19 в денежном выражении снизился в марте на 51% по сравнению с январём 2021 года.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные аналитического ресурса «ЧекИндекс» (проект IТ-компании «Платформа ОФД»).

Как оценивают аналитики, одним из пиковых периодов сдачи ПЦП-тестов и анализов на антитела стал январь 2021-го, когда было объявлено о снятии большинства ограничений.

«По России наибольшее количество тестов на антитела класса G (IgG) к новой коронавирусной инфекции было выполнено в течение октября 2020 года. Это было связано с повышенной заболеваемостью как ОРВИ, так и коронавирусом», — заявили, в свою очередь, в пресс-службе группы компаний «Инвитро».

Пик обращений пришёлся на период с 23 января по 6 февраля 2021 года.

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