Власти Москвы рассказали об уровне безработицы в столице

В Москве в 2020 году зафиксирован один из самых низких показателей безработицы среди десяти крупнейших мировых центров. Ниже он оказался только в Пекине. В других же столицах, включая Париж, Берлин, Стамбул, Рио-де-Жанейро, Токио, Нью-Йорк, Дели, Стамбул, этот показатель превысил московский.

Как передаёт НСН, об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он сослался на данные исследования международной группы Euromonitor, проведённого по методологии Международной организации труда (МОТ). Выяснилось, что по итогам прошлого года уровень безработицы в российской столице составил 2,5%. В Пекине — 1,4%, в Дели — чуть выше 3%, в Токио — 3,8%, в Лондоне — 4,5%, в Париже — 7,6%, в Нью-Йорке —8,8%, а в Стамбуле — 17,5%.

По словам Ефимова, с 2015 года уровень безработицы в Москве последовательно снижался, составив к концу 2019 года всего 2,2%.

Как ранее писали «Известия», количество вакансий в России уменьшилось на 2% по итогам I квартала 2021-го по сравнению с IV кварталом прошлого года.