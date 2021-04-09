Росздравнадзор: вследствие применения российских вакцин от COVID-19 смертей не зафиксировано

Ни одной смерти вследствие применения российских вакцин от коронавируса не зафиксировано. Об этом заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

«Мы осуществляем постоянный мониторинг безопасности применения вакцин для профилактики COVID-19. С начала применения нами не зафиксировано ни одного случая летального исхода, ставшего следствием применения российских вакцин от коронавируса, а частота нежелательных реакций составляет не более 0,1%», — цитирует Интерфакс Самойлову.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 «ЭпиВакКорона» является безопасным и эффективным препаратом. Отмечается, что ГНЦ ВБ «Вектор» опубликовал результаты клинических исследований вакцины среди добровольцев в возрасте 18—60 лет.