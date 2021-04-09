Росздравнадзор: вследствие применения российских вакцин от COVID-19 смертей не зафиксировано

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Ни одной смерти вследствие применения российских вакцин от коронавируса не зафиксировано. Об этом заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.
Росздравнадзор: вследствие применения российских вакцин от COVID-19 смертей не зафиксировано
  • Reuters

«Мы осуществляем постоянный мониторинг безопасности применения вакцин для профилактики COVID-19. С начала применения нами не зафиксировано ни одного случая летального исхода, ставшего следствием применения российских вакцин от коронавируса, а частота нежелательных реакций составляет не более 0,1%», — цитирует Интерфакс Самойлову.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 «ЭпиВакКорона» является безопасным и эффективным препаратом. Отмечается, что ГНЦ ВБ «Вектор» опубликовал результаты клинических исследований вакцины среди добровольцев в возрасте 18—60 лет.

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