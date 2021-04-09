Комиссия Госдумы планирует провести встречу с руководством Google
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу комиссии Василия Пискарёва.
Он отметил, что у комиссии «есть вопросы к Google», собраны материалы по данной теме.
Пискарёв добавил, что у комиссии есть основания «потребовать соблюдения законов». По его словам, к обсуждению планируется пригласить представителей центрального офиса Google.
«Google дал согласие на встречу, мы готовим с ними коммуникацию», — сообщил глава комиссии Госдумы.
Ранее Пискарёв заявил о попытках США повлиять на внутренние дела России извне.