Комиссия Госдумы планирует провести встречу с руководством Google

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Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России планирует провести встречу с руководством Google.
Комиссия Госдумы планирует провести встречу с руководством Google
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу комиссии Василия Пискарёва. 

Он отметил, что у комиссии «есть вопросы к Google», собраны материалы по данной теме. 

Пискарёв добавил, что у комиссии есть основания «потребовать соблюдения законов». По его словам, к обсуждению планируется пригласить представителей центрального офиса Google.

«Google дал согласие на встречу, мы готовим с ними коммуникацию», — сообщил глава комиссии Госдумы. 

Ранее Пискарёв заявил о попытках США повлиять на внутренние дела России извне.

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