Комиссия Госдумы планирует провести встречу с руководством Google

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России планирует провести встречу с руководством Google.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу комиссии Василия Пискарёва.

Он отметил, что у комиссии «есть вопросы к Google», собраны материалы по данной теме.

Пискарёв добавил, что у комиссии есть основания «потребовать соблюдения законов». По его словам, к обсуждению планируется пригласить представителей центрального офиса Google.

«Google дал согласие на встречу, мы готовим с ними коммуникацию», — сообщил глава комиссии Госдумы.

Ранее Пискарёв заявил о попытках США повлиять на внутренние дела России извне.