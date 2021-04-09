В Челябинске врачи спасли от коронавируса 104-летнего ветерана войны

В Челябинске врачи смогли вылечить от коронавируса 104-летнего участника штурма Берлина.

Об этом сообщили URA.RU в Минздраве региона.

«Из больницы №1 выписан 104-летний ветеран, лечившийся от COVID-19. При поступлении в инфекционное отделение пациент вызывал беспокойство, поскольку к возрасту добавлялись сопутствующие заболевания. Однако состояние его удалось стабилизировать, а затем пришли в норму показатели анализов и самочувствие», — пояснила заведующая инфекционным отделением Маргарита Сорокина.

В настоящее время Ахмет Рафиков, в Великую Отечественную участвовавший в освобождении от фашистов Белоруссии и Польши, а также штурмовавший Берлин, находится в кругу семьи.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в Чистополе врачи вылечили 95-летнюю женщину от коронавируса, осложнённого двусторонней пневмонией.