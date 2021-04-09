IT-специалисты Подмосковья смогут принять участие в конкурсе «Лидеры России»

Пресс-служба Министерства госуправления, IT и связи Подмосковья сообщает, что IT-специалисты из Московской области смогут принять участие во всероссийском конкурсе «Лидеры России».

Об этом пишет «Подмосковье сегодня».

Победителей ждёт наставничество от лучших в стране представителей сферы IT и инноваций, а также приглашение на работу в органы государственной власти и крупные организации.

Как напомнил глава министерства Максим Рымар, Подмосковье входит в число лидеров России в сфере цифровых технологий. В области действует первый в стране ЦУР. На территории региона насчитывается около 3 тыс. компаний, связанных с IT.

Как ранее сообщал НТВ, в декабре в Москве прошёл гранд-финал конкурса «Цифровой прорыв».