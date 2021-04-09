В Роспотребнадзоре дали советы людям с сезонной аллергией
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Необходимо отслеживать концентрацию пыльцы-аллергена в окружающем воздухе при помощи специализированных ресурсов в интернете и мобильных приложений», — посоветовали в Роспотребнадзоре.
Аллергикам эксперты посоветовали сократить количество контактов с пыльцой, ежедневно проводить влажную уборку, не открывать окна, принимать душ после возвращения домой.
В период сезонной аллергии из рациона следует убрать косточковые фрукты, орехи, зелень и специи, квас, мёд. Также стоит отказаться от фитотерапии и натуральной косметики.
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