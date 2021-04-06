В Москве за I квартал введено в эксплуатацию свыше 2,5 млн квадратных метров недвижимости

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что за I квартал 2021 года в столице построили и ввели в эксплуатацию свыше 2,5 млн кв. м недвижимости.

Об этом пишет сайт НСН.

«На сегодняшний день построено и введено в эксплуатацию 57 жилых домов с общей площадью квартир более 1 млн кв. м, то есть четверть от годового плана», — отметил Бочкарёв, подчеркнув, что продолжается и активное строительство социальной инфраструктуры.

По итогам 2020 года столица установила новый рекорд по вводу недвижимости: за прошедший год введено почти 11 млн кв. м, в том числе почти 5 млн кв. м жилья. За последние 10 лет в городе построено более 36 млн кв. м жилья.

Как ранее сообщало информагентство URA.RU, глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков оценил ситуацию с ценами на вторичное жильё в Екатеринбурге.