Врач из Благовещенска рассказал о реакции пациента на новость о пожаре во время операции
- © пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области
Об этом пишет kp.ru.
Именно Георгия Кондратова одним из первых увидел очнувшийся после операции пациент, который ничего не знал, поскольку находился под анестезией.
«Я всё рассказал ему примерно в половину восьмого утра. Спросил: «Помните меня? Видите, что в другом медицинском учреждении находитесь?» Он, конечно, заметил, что палата, место другие. Я ему показал кадры пожара, он выдохнул: «Да...», а потом взял меня за руку и сказал: «Спасибо», — вспоминает Георгий Кондратов.
Ранее в Благовещенске рассказали о состоянии пациента, прооперированного в ходе пожара.