Врач из Благовещенска рассказал о реакции пациента на новость о пожаре во время операции

Анестезиолог, реаниматолог, перфузиолог Георгий Кондратов рассказал о реакции пациента на новость о пожаре, произошедшем во время операции в кардиоцентре в Благовещенске.

Об этом пишет kp.ru.

Именно Георгия Кондратова одним из первых увидел очнувшийся после операции пациент, который ничего не знал, поскольку находился под анестезией.

«Я всё рассказал ему примерно в половину восьмого утра. Спросил: «Помните меня? Видите, что в другом медицинском учреждении находитесь?» Он, конечно, заметил, что палата, место другие. Я ему показал кадры пожара, он выдохнул: «Да...», а потом взял меня за руку и сказал: «Спасибо», — вспоминает Георгий Кондратов.

Ранее в Благовещенске рассказали о состоянии пациента, прооперированного в ходе пожара.