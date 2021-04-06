ГД одобрила проект об усилении наказания за раскрытие данных силовиков

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за раскрытие личных данных сотрудников правоохранительных органов, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Проект предполагает внесение изменений в ст. 183 и 320 Уголовного кодекса России.

«Наказание, в случае принятия законопроекта, составит вплоть до двух лет ограничения свободы. Также наказанием может стать штраф в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до 18 месяцев, либо обязательные работы на срок 480 часов, либо арест на срок до четырёх месяцев», — говорится в сообщении.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что в настоящее время распространяется практика несанкционированной публикации сведений о частной жизни сотрудников правоохранительных органов, целью которой является не воспрепятствование их служебной деятельности, а личная корысть, месть или пиар.

Кроме того, предлагается расширить перечень уголовно наказуемых способов раскрытия налоговой, банковской и коммерческой тайны, дополнив его обманом, шантажом и принуждением.

Ранее комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала проект об административной ответственности за незаконное получение и разглашение персональных данных сотрудников правоохранительных органов, военных и лиц, подлежащих госзащите.

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о неразглашении сведений об оперативно-разыскной деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов и военнослужащих.