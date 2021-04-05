Минобороны Южной Кореи отвергло претензии Японии на острова Токто

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Министерство обороны Республики Корея отвергло территориальные претензии Токио на острова Токто в Японском море.

«Нет необходимости повторять, что острова Токто являются неотъемлемой частью территории Республики Корея исторически, географически и в соответствии с международным правом», — приводит ТАСС слова официального представителя ведомства Пу Сын Чхана.

Представитель Минобороны при этом отметил, что вопросы сотрудничества в военной области между Сеулом и Токио «решаются отдельно от проблем в других сферах».

Ранее сообщалось, что США, Южная Корея и Япония подтвердили свою приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

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