Минобороны Южной Кореи отвергло претензии Японии на острова Токто
«Нет необходимости повторять, что острова Токто являются неотъемлемой частью территории Республики Корея исторически, географически и в соответствии с международным правом», — приводит ТАСС слова официального представителя ведомства Пу Сын Чхана.
Представитель Минобороны при этом отметил, что вопросы сотрудничества в военной области между Сеулом и Токио «решаются отдельно от проблем в других сферах».
Ранее сообщалось, что США, Южная Корея и Япония подтвердили свою приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.