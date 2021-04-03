В Казани два человека отравились угарным газом в бане

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В частной бане в Казани мужчина и его внук 2010 года рождения отравились угарным газом, в результате чего мальчик погиб. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Татарстану.

«В 21:00 3 апреля поступило сообщение об отравлении деда и внука угарным газом по адресу: г. Казань, ул. 1-я Муромская», — говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, «установлено, что в частной бане отравились угарным газом два человека, из них мальчик 2010 года рождения скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи».

По данным МЧС, мужчина 1962 года рождения получил отравление угарным газом средней степени тяжести, от госпитализации отказался.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в МЧС сообщили, что на Кубани пятерых детей госпитализировали из-за отравления угарным газом, в частном доме была неисправность газового оборудования. 

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