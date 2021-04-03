Двум фигурантам дела о подготовке теракта в Москве вынесен приговор

Двое фигурантов уголовного дела о финансировании терроризма и подготовке теракта в Москве летом 2020 года признаны судом виновными и приговорены к восьми и 14 годам исправительной колонии строгого режима, сообщили в столичном главке СК.

«Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Шахзода Умматкулова, его соучастника Билолдина Паттаева, участников организации, которая в соответствии с законодательством признана террористической», — говорится в пресс-релизе.

Указанным лицам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 (оправдание терроризма), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, которая признана террористической), ч. 1.1 ст. 205.1 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 1 ст. 223.1 (изготовление взрывного устройства), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (хранение взрывного устройства).

По данным следствия, Умматкулов в 2019 году разместил в одной из соцсетей видеоролик, оправдывающий террористическую деятельность, а в марте 2020 года вместе с Паттаевым осуществил перевод денежных средств для целей поддержки террористической организации в Сирии.

После чего Умматкулов изготовил самодельное взрывное устройство для использования при проведении массового мероприятия на территории столичного региона летом 2020 года, однако был задержан.

В июле 2020 года ФСБ России сообщила о задержании в ходе спецоперации в Москве, Новосибирске и Красноярском крае членов международной террористической организации «Исламское движение Узбекистана»*, которые занимались вербовкой местных жителей, финансированием боевиков, находящихся в Сирии, а также осуществляли призывы к совершению преступлений террористической направленности.

* «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.