В РПЦ рассказали о ситуации с коронавирусом среди священнослужителей

Среди священнослужителей Русской православной церкви (РПЦ) уменьшилось число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, отметил член рабочей группы Московского патриархата по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии протоиерей Максим Козлов.

«Если весной и осенью прошлого года было заметное количество болящих клириков, то теперь, по поступающим данным, это совершенно несопоставимо ни с ситуацией конца весны — начала лета, ни с концом осени», — цитирует его РИА Новости.

По словам Козлова, новых случаев коронавируса в РПЦ стало регистрироваться «значительно меньше».

В феврале сообщалось, что с начала пандемии порядка 4 тыс. священнослужителей РПЦ переболели COVID-19, в результате болезни скончались 145 священников.