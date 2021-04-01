В Сахалинской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом

В Сахалинской области за сутки выявили 19 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на региональное правительство.

Всего в регионе выявлено 22 034 случая заболевания, 21 683 человека выздоровели, в том числе 21 за последние 24 часа.

Вакцинацию от COVID-19 прошли 38 780 жителей. Обе прививки сделали 29 336 человек.

Также стало известно, что в Ростовской области за последние 24 часа коронавирус был обнаружен у 241 человека, передаёт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональные власти.

Всего зафиксировано 81 077 случаев заболевания, 72 862 человека выздоровели.

Ранее врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев прокомментировал снижение остроты обоняния при COVID-19.