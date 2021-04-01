В Краснодарском крае завели дело по факту злоупотреблений в детском саду

В Краснодарском крае завели уголовное дело по факту злоупотреблений должностными полномочиями в детском саду.

Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

По версии следствия, заведующая ейским детсадом №6 требовала от подчинённой отдавать часть средств из премии, утверждая, что размер выплаты завышен. С января 2018 года по март 2021 года она получила от сотрудницы 101 тыс. рублей.

Расследование продолжается. Решается вопрос об отстранении заведующей от должности.

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