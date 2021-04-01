В Сочи создадут правила катания для горнолыжников и сноубордистов

В Сочи разрабатывают правила катания для горнолыжников и сноубордистов, чтобы минимизировать количество несчастных случаев.

Об этом сообщают «Юга.ру».

«Выезжая на склоны, туристы часто забывают о том, что катание на горных лыжах и сноуборде — экстремальный вид спорта, который требует соблюдения определённых правил. И в первую очередь за собственную безопасность и здоровье отвечают именно сами катающиеся», — заявил замдиректора департамента курортов и туризма администрации Сочи Кирилл Сазонов.

Он отметил, что из-за отсутствия нормативно-правовой базы в пиковые дни в госпиталь Красной Поляны поступали десятки людей с травмами.

В горнолыжном кодексе предлагают дать определения фрирайду, внетрассовому катанию, горному патрулю и спасателям курорта.

В пресс-службе «Розы Хутор» отметили, что документ находится в разработке уже месяц. После финального обсуждения администрация Сочи запустит процедуру по формированию нормативного акта.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с летним сезоном.