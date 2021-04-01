В Тверской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Тверской области зарегистрировали 99 случаев COVID-19 за сутки. Выписан 101 человек.
В Тверской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • globallookpress.com

Об этом сообщает tverigrad.ru.

С начала пандемии в регионе заболели 37 943 жителя, 35 441 из них выздоровел.

Обязательный масочный режим действует в области с 12 октября. С 21 декабря введены дополнительные ограничения, касающиеся пожилых жителей.

Также стало известно, что за последние 24 часа в Ульяновской области выявили 98 случаев COVID-19, передаёт mosaica.ru со ссылкой на оперштаб. Выздоровели за сутки 106.

Ранее врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев прокомментировал снижение остроты обоняния при COVID-19.

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