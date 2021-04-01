В Чувашии рассказали о состоянии мальчика, упавшего с 25-го этажа

Мальчик, выпавший с 25-го этажа в Новочебоксарске, идёт на поправку, сообщает чувашский Минздрав.

«Мальчику, упавшему с 25-го этажа жилого дома в Новочебоксарске, стало лучше. Врачи боролись за жизнь ребёнка несколько недель, сейчас он идёт на поправку. За здоровьем мальчика наблюдают врачи, с ним работают психологи», — цитирует РИА Новости сообщение Минздрава Чувашии.

Ребёнок провёл четыре дня в Республиканской детской клинической больнице, находясь в крайне тяжёлом состоянии. Ему сделали операцию и перевели в отделение травматологии.

Инцидент произошёл 18 марта.