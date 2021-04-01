В Тамбовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Тамбовской области зарегистрировали 89 случаев COVID-19.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число подтверждённых случаев заболевания коронавирусом достигло 29 497.

Выздоровели 26 972 человека.

По данным на 31 марта, первый этап вакцинации против COVID-19 прошли 59 013 жителей. Полностью вакцинированы 42 953 человека.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в России за последние 24 часа выявили 9169 случаев COVID-19.