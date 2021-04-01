В Кремле рассказали о реструктуризации кредитной нагрузки регионов

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти ведут работу по реструктуризации кредитной нагрузки регионов и переводу этих кредитов в более дешёвые по линии государства.
В Кремле рассказали о реструктуризации кредитной нагрузки регионов
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Пескова.

«Ведётся очень активная работа с регионами, Путин неоднократно говорил о том, что когда регион наращивает долговую нагрузку за счёт дорогих частных кредитов из коммерческих банков, то фактически регион попадает в ловушку этой долговой зависимости», — сообщил Песков.

Он добавил, что, «вместо того чтобы заниматься проектами развития, региону приходится большую часть доступных средств тратить на то, чтобы затыкать дыры по этим кредитам, обслуживать эти кредиты».

Песков отметил, что президент России подверг критике «ту ситуацию, когда при наличии возможности получения дешёвых заимствований по линии государства вместо этого некоторые регионы наращивают долговую нагрузку по линии коммерческих банков».

Ранее Путин заявил о закреплении тенденций к восстановлению российской экономики, но отметил, что доходная база некоторых регионов пока нестабильна.

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