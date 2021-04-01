Врач рассказала, когда можно вакцинироваться после перенесённого COVID-19

Инфекционист и вакцинолог Евгения Тимакова рассказала, что перенёсшим COVID-19 вакцинацию стоит делать не ранее чем через полгода после выздоровления.

Об этом она рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

«Опасности нет никакой, если после болезни прошло больше полугода. За это время организм успевает восстановиться. До этого в нём продолжаются активные иммунные процессы, тот же самый постковидный синдром. Иногда этот процесс занимает даже больше времени. Поэтому, если человек перенёс коронавирус в тяжёлой форме, ему прививка не показана даже в течение года — всё это время у него будет естественная защита от вируса. Если по определённым причинам нужен именно сертификат о вакцинации и человек всё же на неё решится, никакой катастрофы не возникнет. Но лучше всё же подождать и дать время организму прийти в себя», — объяснила специалист.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.