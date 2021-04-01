В Татарстане оценили ситуацию с COVID-19

В Татарстане от коронавируса скончались ещё три человека за сутки.

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

Жертвами заболевания стали две женщины 1932 и 1937 годов рождения и мужчина 1964 года рождения.

Всего в Татарстане с начала пандемии от COVID-19 скончались 420 человек.

В республике за всё время зафиксировали 19 420 случаев инфицирования, при этом 16 322 пациента выздоровели.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.