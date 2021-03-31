Пермский госуниверситет отменил режим самоизоляции для сотрудников старше 65 лет

Пермский государственный университет (ПГНИУ) принял решение отменить режим самоизоляции для сотрудников старше 65 лет.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт вуза.

«С 1 апреля 2021 года работникам в возрасте старше 65 лет продолжить работу в обычном режиме в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка ПГНИУ», — говорится в указе.

Там также отмечается, что необходимо соблюдение правил гигиены и мер по профилактике распространения COVID-19.

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