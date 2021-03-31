Пермский госуниверситет отменил режим самоизоляции для сотрудников старше 65 лет
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт вуза.
«С 1 апреля 2021 года работникам в возрасте старше 65 лет продолжить работу в обычном режиме в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка ПГНИУ», — говорится в указе.
Там также отмечается, что необходимо соблюдение правил гигиены и мер по профилактике распространения COVID-19.
Ранее член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов терапевт и иммунолог Ирина Ярцева в беседе с ФАН оценила ситуацию с пандемией в России.