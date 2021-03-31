Власти Москвы сохранят магазин-гастроном «Елисеевский»

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В пресс-службе Департамента городского имущества Москвы сообщили, что столичные власти намерены сохранить магазин-гастроном «Елисеевский».
Власти Москвы сохранят магазин-гастроном «Елисеевский»
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что гастроном является одним из символов и визитной карточкой Москвы.

«Помещения «Елисеевского» находятся в собственности города и в то же время являются предметом судебных разбирательств со стороны арендатора торговых площадей. Правительство Москвы намерено сохранить этот уникальный объект в ведении города», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве указали, что не имеет значения, кто будет собственником или пользователем объекта, так как в любом случае с ним заключат охранный договор с обязательствами по сохранению памятника архитектуры, объекта культурного наследия федерального значения. 

Как пояснили в пресс-службе, угроза возможного закрытия гастронома не связана с имущественными претензиями арендатора к городу и судебными спорами.

«Прекращение функционирования магазина является следствием коммерческих отношений между арендатором и субарендатором торговых площадей, а также общими для ретейлеров премиального сегмента сложностями. Город к узкоотраслевым проблемам инвестора отношения не имеет», — уточнили в департаменте.

Ранее RT сообщал, что открывшийся более века назад московский гастроном «Елисеевский» страны может прекратить работу.

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