Эксперт оценила идею о бесплатном втором высшем образовании для ряда творческих профессий

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Директор центра креативной экономики НИУ ВШЭ профессор Татьяна Абанкина прокомментировала сообщение о том, что инициатива о бесплатном втором высшем образовании для ряда творческих профессий была одобрена правительственной комиссией по законопроектной деятельности.
Эксперт оценила идею о бесплатном втором высшем образовании для ряда творческих профессий
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В беседе с радио «Комсомольская правда» она заявила, что поддерживает предложение.

«Потому что мы сегодня говорим о творческих креативных компетенциях, а они востребованы в любой профессии. И это подчёркивают уже все исследователи», — сказала эксперт.

По её словам, такие специальности помогают самореализоваться, быть востребованными.

«Это те сферы, где довольно лёгкий вход на рынок, не требующий больших капиталовложений», — добавила она.

Ранее старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова в беседе с ФАН прокомментировала возросшую в России популярность профессии курьера, отметив, что общество изменило отношение к считавшейся ранее непопулярной профессии.

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