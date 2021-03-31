Эксперт оценила идею о бесплатном втором высшем образовании для ряда творческих профессий
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В беседе с радио «Комсомольская правда» она заявила, что поддерживает предложение.
«Потому что мы сегодня говорим о творческих креативных компетенциях, а они востребованы в любой профессии. И это подчёркивают уже все исследователи», — сказала эксперт.
По её словам, такие специальности помогают самореализоваться, быть востребованными.
«Это те сферы, где довольно лёгкий вход на рынок, не требующий больших капиталовложений», — добавила она.
Ранее старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова в беседе с ФАН прокомментировала возросшую в России популярность профессии курьера, отметив, что общество изменило отношение к считавшейся ранее непопулярной профессии.