Диетолог дала советы по употреблению растительных масел

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова дала советы по употреблению растительных масел.

«Полиненасыщенные жирные кислоты полезны для кожи, гормональной и нервной системы. Но масла являются достаточно калорийным продуктом, потому что содержат жиры. Масло лучше употреблять в свежем виде», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, можно добавлять масло в салаты или готовые блюда.

Как отметила эксперт, при нагревании в масле образуются канцерогенные вещества, также происходит окисление с образованием свободных радикалов.

Русакова считает, что вместо растительного для жарки можно использовать сливочное топлёное масло.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова в беседе с НСН дала рекомендации по выбору витаминов.