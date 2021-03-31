Диетолог дала советы по употреблению растительных масел

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Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова дала советы по употреблению растительных масел.
Диетолог дала советы по употреблению растительных масел
  • РИА Новости

«Полиненасыщенные жирные кислоты полезны для кожи, гормональной и нервной системы. Но масла являются достаточно калорийным продуктом, потому что содержат жиры. Масло лучше употреблять в свежем виде», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, можно добавлять масло в салаты или готовые блюда.

Как отметила эксперт, при нагревании в масле образуются канцерогенные вещества, также происходит окисление с образованием свободных радикалов.

Русакова считает, что вместо растительного для жарки можно использовать сливочное топлёное масло.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова в беседе с НСН дала рекомендации по выбору витаминов.

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