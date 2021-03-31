Эксперт оценил ситуацию с восстановлением рынка труда в России

Проректор РАНХиГС Андрей Марголин оценил ситуацию с восстановлением рынка труда в России.

«Мировая экономика восстанавливается очень тяжело, а у нас и экспорт, и импорт — это тоже деловая активность, это тоже рабочие места. Но если учесть, что Россия выходит из пандемии коронавирусной инфекции, надеюсь, лучше многих других стран мира, то сама по себе задача не выглядит нерешаемой», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, восстановиться до уровня 2019 года — реалистичная задача.

Как считает эксперт, основой могут стать в первую очередь внутренние проекты, а не внешнеэкономическая деятельность.

Ранее глава государства Владимир Путин прокомментировал ситуацию на рынке труда в России.