На МЦД появился исторический аудиогид
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Пассажиры МЦД-1 во время поездки от Одинцова до Лобни могут прослушать аудиоэкскурсию, в которой рассказывается об истории станций, а также о расположенных рядом районах и их достопримечательностях.
Аудиогид разработан совместно с просветительским проектом Arzamas. Он доступен на сайте и в приложении проекта.
Ранее телеканал «360» сообщал, что по заявлению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, в прошлом году строители сдали почти 160 км ЦКАД, а к июлю 2021 года будут достроены оставшиеся 25 км.