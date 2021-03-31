На МЦД появился исторический аудиогид

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На первом Московском центральном диаметре (МЦД) появился исторический аудиогид.
На МЦД появился исторический аудиогид
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Пассажиры МЦД-1 во время поездки от Одинцова до Лобни могут прослушать аудиоэкскурсию, в которой рассказывается об истории станций, а также о расположенных рядом районах и их достопримечательностях.

Аудиогид разработан совместно с просветительским проектом Arzamas. Он доступен на сайте и в приложении проекта.

Ранее телеканал «360» сообщал, что по заявлению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, в прошлом году строители сдали почти 160 км ЦКАД, а к июлю 2021 года будут достроены оставшиеся 25 км.

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