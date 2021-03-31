Россияне рассказали, кто занимается готовкой в их семьях

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Почти 30% российских пар разделяет поровну обязанности по готовке, следует из опроса, проведённого сервисом Superjob.
Россияне рассказали, кто занимается готовкой в их семьях
  • Pixabay

Об этом сообщает «Газета.Ru».

В 61% семей поварские обязанности возложены на женщин. Примерно в 7% случаев главными на кухне являются мужчины.

Как считают 47% респондентов, вкуснее готовят женщины. Ещё 16% выразили мнение, что мужчины с этим справляются лучше.

По словам 30% опрошенных, в их семье и мужчина, и женщина готовят одинаково вкусно.

Ранее газета «Известия» сообщала, что аналитики AliExpress Россия и исследовательское агентство ResearchMe провели опрос и выяснили, из-за чего чаще всего ссорятся российские пары.

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