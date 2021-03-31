Россияне рассказали, кто занимается готовкой в их семьях
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Об этом сообщает «Газета.Ru».
В 61% семей поварские обязанности возложены на женщин. Примерно в 7% случаев главными на кухне являются мужчины.
Как считают 47% респондентов, вкуснее готовят женщины. Ещё 16% выразили мнение, что мужчины с этим справляются лучше.
По словам 30% опрошенных, в их семье и мужчина, и женщина готовят одинаково вкусно.
Ранее газета «Известия» сообщала, что аналитики AliExpress Россия и исследовательское агентство ResearchMe провели опрос и выяснили, из-за чего чаще всего ссорятся российские пары.