Диетолог рассказала о признаках нехватки витаминов в организме
- globallookpress.com
В беседе с телеканалом «360» она заявила, что в первую очередь нужно обратить внимание на ломкость ногтей и выпадение волос.
«Дефицит витамина D проявляется не специфическими жалобами: боли в мышцах, ощущение в костях, как будто вы перетрудились в спортзале. И это состояние не проходит, при этом вы не имеете каких-то простудных заболеваний», — отметила эксперт.
По её словам, нехватка витамина D влияет на иммунитет, витамина С — на антиоксидантную активность, а при нехватке витамина А бывают нарушение сумеречного зрения и проблемы с кожей.
Ранее главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова в беседе с НСН дала рекомендации по выбору витаминов.