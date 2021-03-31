Диетолог рассказала о признаках нехватки витаминов в организме

Гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова рассказала о признаках нехватки витаминов в организме.

В беседе с телеканалом «360» она заявила, что в первую очередь нужно обратить внимание на ломкость ногтей и выпадение волос.

«Дефицит витамина D проявляется не специфическими жалобами: боли в мышцах, ощущение в костях, как будто вы перетрудились в спортзале. И это состояние не проходит, при этом вы не имеете каких-то простудных заболеваний», — отметила эксперт.

По её словам, нехватка витамина D влияет на иммунитет, витамина С — на антиоксидантную активность, а при нехватке витамина А бывают нарушение сумеречного зрения и проблемы с кожей.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова в беседе с НСН дала рекомендации по выбору витаминов.