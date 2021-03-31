В Удмуртии оценили ситуацию с коронавирусом

За сутки в Удмуртии выявили 78 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего в республике зарегистрировали 30 750 заболевших, выздоровели 27 294 человека, в том числе 76 — за последние сутки.

Также стало известно, что в Ставропольском крае за время пандемии провели более 1,52 млн исследований на COVID-19, передаёт pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Тестирование на коронавирус в регионе проходит ежедневно — более 6,8 тыс. исследований в сутки.

Ранее руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог центра имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал о причинах роста вирусных заболеваний весной.