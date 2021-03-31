Путин поручил защитить трудовые права россиян

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить защиту трудовых прав граждан. Об этом он сказал на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством России на 2021—2023 годы.
Путин поручил защитить трудовые права россиян
  • РИА Новости

По его словам, для создания новых рабочих мест необходимо использовать все имеющиеся инструменты, «включая механизмы дистанционной, удалённой занятости, которые позволяют гражданам независимо от их возраста, места жительства, ограничений по здоровью зарабатывать и получать достойный доход».

«Их трудовые права также должны быть надёжно защищены. В целом решения уже все приняты, нужно их исполнять и, естественно, контролировать их исполнение», — цитирует президента ТАСС.

Также Путин поручил к концу текущего года восстановить рынок труда до уровня 2019 года.

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