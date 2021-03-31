В Свердловской области проведут проверку организации питания в одной из школ
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
Представители ведомства проверят организацию школьного питания. К инспекции привлекут родителей и сотрудников Роспотребнадзора.
«Если будут выявлены нарушения, то мы немедленно примем меры для их устранения», — отметил Биктуганов.
Он также опроверг сообщения о планах по закрытию школы.
«Это не соответствует действительности. У меня нет таких полномочий, решение о закрытии школы может принять только директор. Даже если Роспотребнадзор своим решением закроет пищеблок, образовательная деятельность не остановится, просто количество учебных часов сократится», — пояснил министр.
Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии проведут проверку организации питания в школах и детсадах после сообщений об отравлении детей в одном из учреждений в Нальчике.