В Свердловской области проведут проверку организации питания в одной из школ

Министерство образования Свердловской области направило инспекторов в Нижнесинячихинскую общеобразовательную школу (Алапаевский район), где детей, как сообщалось, кормили сухпайками, заявил министр образования Юрий Биктуганов.

Об этом сообщает URA.RU.

Представители ведомства проверят организацию школьного питания. К инспекции привлекут родителей и сотрудников Роспотребнадзора.

«Если будут выявлены нарушения, то мы немедленно примем меры для их устранения», — отметил Биктуганов.

Он также опроверг сообщения о планах по закрытию школы.

«Это не соответствует действительности. У меня нет таких полномочий, решение о закрытии школы может принять только директор. Даже если Роспотребнадзор своим решением закроет пищеблок, образовательная деятельность не остановится, просто количество учебных часов сократится», — пояснил министр.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии проведут проверку организации питания в школах и детсадах после сообщений об отравлении детей в одном из учреждений в Нальчике.