В Минтруде рассказали о выплатах на детей через соцказначейство

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Выплата на детей до трёх лет через социальное казначейство будет назначаться с 2023 года. Об этом сообщила замглавы Минтруда России Ольга Баталина.
В Минтруде рассказали о выплатах на детей через соцказначейство
  • РИА Новости

«Выплата (на детей до трёх лет. — RT), она тоже перейдёт на принципы социального казначейства, но в полном объёме планируется это сделать 1 января 2023 года», — цитирует ТАСС заявление Баталиной.

Она рассказала, что «проект этот для конкретного человека приводит к очень ощутимым результатам».

По её словам, количество бумажных документов, предоставляемых гражданином, сокращается, заявление на выплату подаётся виртуально через портал госуслуг, а всю остальную работу по предоставлению выплаты берут на себя органы социальной защиты и другие ведомства.

Ранее сообщалось о предстоящем запуске механизма «социального казначейства», задачей которого станет оперативное информирование гражданина о возможности получить помощь, как только семья оказалась в состоянии бедности, и предоставление поддержки.

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