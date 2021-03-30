В Новосибирской области рассказали о поддержке предпринимателей
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Об этом сообщает ОТР со ссылкой на региональное правительство.
В рамках помощи предпринимателям выделено 7 млн рублей.
Средства должны компенсировать транспортные расходы на доставку товаров первой необходимости, что, в свою очередь, улучшит снабжение около 350 деревень.
Ранее профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что перезапуск программы льготных кредитов бизнесу поможет предпринимателям в период борьбы с пандемией.