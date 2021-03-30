В Новосибирской области рассказали о поддержке предпринимателей, занимающихся торговлей в отдалённых населённых пунктах.

Об этом сообщает ОТР со ссылкой на региональное правительство.

В рамках помощи предпринимателям выделено 7 млн рублей.

Средства должны компенсировать транспортные расходы на доставку товаров первой необходимости, что, в свою очередь, улучшит снабжение около 350 деревень.

Ранее профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что перезапуск программы льготных кредитов бизнесу поможет предпринимателям в период борьбы с пандемией.