Эксперт прокомментировал ситуацию с телефонным мошенничеством

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Эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов прокомментировал ситуацию с телефонным мошенничеством.
Эксперт прокомментировал ситуацию с телефонным мошенничеством
  • globallookpress.com

В беседе с ОТР он выразил мнение, что ужесточение наказания могло бы помочь в решении проблемы.

«Когда люди будут понимать, что за это им грозит до десяти лет лишения свободы, им несколько раз придётся задуматься о тех гипотетических денежных средствах, которые они могут похитить с помощью телефонного мошенничества, и о реальных сроках, которые им придётся отбывать в местах не столь отдалённых», — сказал Вехов.

По его мнению, нужны и специализированные следственные подразделения.

Эксперт также отметил, что никто не гарантирует конфиденциальность данных, когда люди заполняют бонусные и скидочные карты в различных сетях.

Ранее директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов в беседе с ФАН рассказал, как обезопасить себя от мошенников.

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