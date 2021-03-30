В ЯНАО рассказали о ситуации с COVID-19

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За сутки в Ямало-Ненецком автономном округе подтвердили коронавирус у 23 человек, выздоровели 35.
В ЯНАО рассказали о ситуации с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает «Ямал-Регион».

Всего в регионе зафиксировано 37 969 случаев COVID-19. В стационарах проходят лечение 120 пациентов.

Прививку от коронавируса сделали 29 705 жителей, около 24 тыс. получили оба компонента вакцины.

Также стало известно, что в Мурманской области за минувшие сутки выявили 73 случая коронавируса, передаёт Nord-News со ссылкой на данные регионального оперштаба.

Всего заболевших с начала пандемии — 48 996. Общее количество выздоровевших достигло 46 940.

Ранее член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева оценила ситуацию с пандемией в России.

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