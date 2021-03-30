В ЯНАО рассказали о ситуации с COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает «Ямал-Регион».
Всего в регионе зафиксировано 37 969 случаев COVID-19. В стационарах проходят лечение 120 пациентов.
Прививку от коронавируса сделали 29 705 жителей, около 24 тыс. получили оба компонента вакцины.
Также стало известно, что в Мурманской области за минувшие сутки выявили 73 случая коронавируса, передаёт Nord-News со ссылкой на данные регионального оперштаба.
Всего заболевших с начала пандемии — 48 996. Общее количество выздоровевших достигло 46 940.
Ранее член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева оценила ситуацию с пандемией в России.