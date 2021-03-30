В Татарстане более 129 тысяч человек привились от коронавируса

В Татарстане первый компонент вакцины от коронавируса получили 129 764 человека.

Об этом сообщает «Реальное время».

Прирост числа привившихся за сутки составил 2821.

Второй компонент вакцины получили 87 768 жителей.

Записаться на прививку можно через единый портал госуслуг, портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан, единый номер 122, при обращении в МФЦ, а также при обращении по контактным телефонам в поликлинику.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.