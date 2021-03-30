В Карачаево-Черкесии рассказали о ситуации с коронавирусом

За сутки в Карачаево-Черкесии зарегистрировали 17 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 19 664.

Выздоровели 18 706 человек, из них 71 за последние 24 часа.

Также стало известно, что в Оренбургской области за сутки коронавирус был обнаружен у 80 человек, передаёт RIA56 со ссылкой на федеральный оперштаб.

Всего в регионе зарегистрированы 39 929 заболевших. Выздоровели 36 582, в том числе 62 за сутки.

Ранее член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева оценила ситуацию с пандемией в России.