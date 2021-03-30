В Карачаево-Черкесии рассказали о ситуации с коронавирусом

Короткая ссылка
За сутки в Карачаево-Черкесии зарегистрировали 17 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
В Карачаево-Черкесии рассказали о ситуации с коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 19 664.

Выздоровели 18 706 человек, из них 71 за последние 24 часа.

Также стало известно, что в Оренбургской области за сутки коронавирус был обнаружен у 80 человек, передаёт RIA56 со ссылкой на федеральный оперштаб.

Всего в регионе зарегистрированы 39 929 заболевших. Выздоровели 36 582, в том числе 62 за сутки.

Ранее член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева оценила ситуацию с пандемией в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить