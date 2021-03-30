В Татарстане рассказали о ситуации с коронавирусом
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Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на региональный оперштаб.
Всего в республике зарегистрированы 19 385 заболевших. Выздоровели 16 176 пациентов, включая 56 за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Тамбовской области за сутки выявили 90 случаев коронавируса, передаёт «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.
Общее число подтверждённых случаев заболевания COVID-19 достигло 29 319.
Выздоровели 26 804 человека.
По данным на 29 марта, первый этап вакцинации против COVID-19 прошли 56 137 жителей. Полностью вакцинированы 42 370 человек.
Ранее член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева оценила ситуацию с пандемией в России.